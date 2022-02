"Sono preoccupato per Eriksen", l'allarme dell'ex calciatore colpito da infarto (Di martedì 1 febbraio 2022) Goal News Il calciomercato invernale ha regalato diversi colpi di scena. Oltre al passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus, un'altra notizia ha fatto parlare gli appassionati di calcio di tutto il mondo: il ritorno in campo (prossimo) di Christian Eriksen. 7 mesi dopo l'infarto durante la partita di Euro 2020, l'ex interista è stato ingaggiato dal Brentford FC, club di metà classifica della Premier League. Il centrocampista danese ha un defibrillatore, che è vietato in Italia per i calciatori professionisti (uno dei pochi paesi europei). La scelta di Eriksen è stata accolta con entusiasmo dalla maggior parte degli appassionati, che non accettavano l'idea di vederlo ritirarsi a 29 anni. Qualcun altro, però, si è detto preoccupato per il rischio (a quanto pare minimo, eppure) che il nuovo ... Leggi su goalnews (Di martedì 1 febbraio 2022) Goal News Il calciomercato invernale ha regalato diversi colpi di scena. Oltre al passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus, un'altra notizia ha fatto parlare gli appassionati di calcio di tutto il mondo: il ritorno in campo (prossimo) di Christian. 7 mesi dopo l'durante la partita di Euro 2020, l'ex interista è stato ingaggiato dal Brentford FC, club di metà classificaa Premier League. Il centrocampista danese ha un defibrillatore, che è vietato in Italia per i calciatori professionisti (uno dei pochi paesi europei). La scelta diè stata accolta con entusiasmo dalla maggior parte degli appassionati, che non accettavano l'idea di vederlo ritirarsi a 29 anni. Qualcun altro, però, si è dettoper il rischio (a quanto pare minimo, eppure) che il nuovo ...

EnricoLetta : Sono preoccupato per la situazione tra Ucraina e Russia e dobbiamo difendere l’Ucraina. Abbiamo bisogno di un profi… - riotta : A che gioco gioca Conte su #quirinale2020 ? Nostalgie del primo governo con Salvini? @luigidimaio preoccupato ma in… - annarigel : RT @sconnesso_: Prof.Frajese : dell'esposiz.mi importa poco,preferisco la ragione per la quale ho cominciato a parlare; ero e sono PREOCCUP… - GiovanniLaScal6 : Signori non se ne può più adesso vogliono imporci anche i numeri Arabi, di sto passo dove andremo a finire? Io sono preoccupato - nevesenzaventi : Mia sorella è negativa! Mi ero un po' preoccupato perche ha 4 anni quindi non è vaccinata, però non ha avuto sintom… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono preoccupato Una vita/ Anticipazioni puntata 1 febbraio: Felipe ancora in cerca di vendetta Poi ci sono persone come Fabiana pronte a perdonare e a concedere una seconda opportunità di ... Anche Antonito è preoccupato della moglie, per questo è andato a trovarla per chiarirsi con lei, ma ...

Chirurgia plastica, D'Andrea: "Il Covid non deve penalizzare la formazione dei futuri chirurghi" ... Direttore del Master di II livello in Medicina Estetica all'Università Federico II, nonché Presidente del Collegio dei Professori Universitari di Chirurgia Plastica sono preoccupato per le ...

Muamba: “Eriksen torna a giocare? Sono preoccupato” Corriere dello Sport One Piece 1038: la preoccupante rivelazione su Zoro Siamo al culmine della lotta, con i combattimenti finali che sono in corso, con i rimanenti che vedono Rufy contro Kaido e Law e Kid contro Big Mom, che rimangono ancora in sospeso, non avendo ancora ...

Patrick Zaki, il sospiro di sollievo ancora non c'è: tutto rinviato al 6 aprile Patrick Zaki, pur ammettendo di essere "preoccupato" per le passate accuse di istigazione al terrorismo che la Procura egiziana aveva mosso sulla base di post su Facebook, ha detto di non ritenere che ...

