Sicure di bere abbastanza acqua?

(Di martedì 1 febbraio 2022) Non si beve mai. Per molti è difficile raggiungere i canonici 2 litri dial giorno necessari per mantenere il corpo completamente idratato. E, benché recenti dati dimostrano che nel 2021 in Italia si è verificato un aumento delle vendite diaromatizzate, tè e tisane, purtroppo non è ancora sufficiente. «Una riduzione anche solo del 3% del contenuto dinel nostro organismo potrebbe portare a difficoltà di memoria e concentrazione. Una riduzione del 4% potrebbe causare mal di testa, irritabilità e sonnolenza, specialmente nei bambini» spiega la dottoressa Athanasia Tourlaki, dermatologa di MioDottore che precisa «L’costituisce circa il 60% del corpo di un adulto. Due organi importanti come il cuore e il cervello sono composti per il 73% di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sicure bere

Il Manifesto

... avevano già nel 2018 messo in atto best practices, rendendo le strutture veramentee a ... il segreto svelato Scuola: il 10 gennaio si ritorna in presenza, le parole di Bianchi Dolci: mai...... la Hadid quando ancora beveva Oggi, dopo aver accantonato l'alcol, ' non sento il bisogno (di)... perse, confuse , non propriodel motivo per cui siamo qui. Quell'ansia la sentono tutti , e ...Omessi nomi e dettagli, ma il dossier punta il dito contro la gestione di Downing Street: «Mancato giudizio e leadership», «comportamenti difficili da giustificare». Anche Teresa May contro il premier ...Taglio del nastro per la nuova casa dell’acqua in largo Colombo a Cornaredo. Da ieri i cittadini possono usufruire dei “rubinetti” della nuova casetta per rifornirsi di acqua naturale e frizzante prel ...