Si dà fuoco davanti caserma dei Carabinieri, è in terapia intensiva (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È stabile, ricoverato in terapia intensiva nel centro dei grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli il docente cosentino di 33 anni che ieri si è dato fuoco davanti alla caserma dei Carabinieri di Rende, in Calabria. L'uomo è stato prima portato nell'ospedale calabrese Annunziata ma poi da lì trasferito per le gravi ustioni nell'ospedale di Napoli che ha un reparto sui grandi ustionati dove ora l'uomo è ricoverato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

