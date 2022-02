Se tutto va bene, stavolta (forse) riusciamo davvero a liberarci di Alitalia (Di martedì 1 febbraio 2022) La notizia della possibile cessione di Ita Airways – la compagnia sorta dalle ceneri di Alitalia dopo averne scorporato l’ennesima bad company – va guardata con speranza e con sospetto. Con speranza perché, se davvero l’ex compagnia di bandiera entrasse nel perimetro di uno dei grandi colossi europei, forse potrebbe essere l’atto finale di una storia che si è trascinata fin troppo a lungo. Con sospetto perché, negli ultimi due decenni, Alitalia è già stata “privatizzata” due volte salvo poi rientrare, perdite alla mano, nel recinto pubblico. Questa volta è diverso? forse sì. Le esperienze passate di “privatizzazione” avevano sempre visto un grande lavorio della politica per imbastire cordate salvatrici tali da mantenere un legame, per quanto indiretto, col tricolore. Sia nel 2009 (quando venne ... Leggi su linkiesta (Di martedì 1 febbraio 2022) La notizia della possibile cessione di Ita Airways – la compagnia sorta dalle ceneri didopo averne scorporato l’ennesima bad company – va guardata con speranza e con sospetto. Con speranza perché, sel’ex compagnia di bandiera entrasse nel perimetro di uno dei grandi colossi europei,potrebbe essere l’atto finale di una storia che si è trascinata fin troppo a lungo. Con sospetto perché, negli ultimi due decenni,è già stata “privatizzata” due volte salvo poi rientrare, perdite alla mano, nel recinto pubblico. Questa volta è diverso?sì. Le esperienze passate di “privatizzazione” avevano sempre visto un grande lavorio della politica per imbastire cordate salvatrici tali da mantenere un legame, per quanto indiretto, col tricolore. Sia nel 2009 (quando venne ...

