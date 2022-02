Saronni torna in corsa a Goodwood a 40 anni dalla storica 'fucilata' mondiale (Di martedì 1 febbraio 2022) Passò alla storia come "la fucilata di Goodwood": la volata vincente di Beppe Saronni ai mondiali del 1982 nel circuito inglese lasciò a bocca aperta gli appassionati di allora e anche quelli di oggi. ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Passò alla storia come "ladi": la volata vincente di Beppeai mondiali del 1982 nel circuito inglese lasciò a bocca aperta gli appassionati di allora e anche quelli di oggi. ...

... la bici di allora di Saronni, Nicola Rosin. Rosin è anche presidente di Eroica Srl, che organizza le iniziative del marchio nato dalla fantasia di Giancarlo Brocci. "E' ufficiale, Beppe sarà con noi ...

Nell'era di Ganna torna a fine novembre la Sei Giorni in Italia: Milano o Montichiari Saronni, cresciuto al Vigorelli, che richiamava migliaia di tifosi da Parabiago e da tutta la Lombardia. Che sfide con Moser! Si iniziava d'inverno in pista e si proseguiva poi su strada. L'ultima ...

