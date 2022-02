Sanremo 2022, Massimo Ranieri accoglie l’inviato del Tg1 in pigiama e ciabatte: “Chi è?” (Di martedì 1 febbraio 2022) l’inviato del Tg1 bussa alla porta dell’hotel, Massimo Ranieri lo accoglie in pigiama e infradito. Non è un sogno, è successo davvero nell’edizione delle 20 del telegiornale della prima rete di Stato. l’inviato Leonardo Metalli, già soprannominato “il disturbatore di artisti”, ha provato a bussare alla stanza del cantautore napoletano… che lo ha accolto con un look a tutti inaspettato. “Chi è?”, ha chiesto Ranieri a chi gli bussava sulla porta. “Il Tg1”, la risposta del giornalista. Quando ha aperto la porta, si è fatto vedere come nessuno lo aveva mai visto prima. Il cantante si è giustificato con il sorriso sulle labbra: “Sto in pigiama, abbiate pazienza. No, non farle vedere le ciabatte. Mi hai fatto una paura… siccome tra un po’ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022)del Tg1 bussa alla porta dell’hotel,loine infradito. Non è un sogno, è successo davvero nell’edizione delle 20 del telegiornale della prima rete di Stato.Leonardo Metalli, già soprannominato “il disturbatore di artisti”, ha provato a bussare alla stanza del cantautore napoletano… che lo ha accolto con un look a tutti inaspettato. “Chi è?”, ha chiestoa chi gli bussava sulla porta. “Il Tg1”, la risposta del giornalista. Quando ha aperto la porta, si è fatto vedere come nessuno lo aveva mai visto prima. Il cantante si è giustificato con il sorriso sulle labbra: “Sto in, abbiate pazienza. No, non farle vedere le. Mi hai fatto una paura… siccome tra un po’ ...

