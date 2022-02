Sanremo 2022 | chi è Dargen D’amico | lo riconoscerete da un dettaglio Cosa nascondono i suoi occhiali?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Incasellarein un’unica categoria non è facile. “Cantautorapper”, si è autodefinito lui, ma anche disc-jockey, autore, produttore discografico, semplicemente rapper. Per Fedez è addirittura un poeta. Il suo vero nome è Jacopo. Anni fa ha optato questo nome d’arte,, che è un’abbreviazione di ‘d’argento’, senza neanche più ricordarsi il perché: “I significati con il tempo cambiano, adesso non ricordo neanche più perché l’ho scelto. Forse anche per come suona”. Il suo nome,o Jacopo che sia, non è certamente quello tra i più conosciuti del cast del Festival di. “Mi diverte l’idea che per tanti sarò un perfetto sconosciuto”, ha detto. Eppure la sua discografia è alquanto lunga. Nato a Milano, ha frequentato il liceo Parini. ...