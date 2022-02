Saipem ancora giù in borsa dopo l’allarme sui conti. Ieri perso mezzo miliardo di capitalizzazione (Di martedì 1 febbraio 2022) Prosegue la caduta del titolo Saipem che, dopo aver perso Ieri in una sola seduta il 30%, questa mattina è arrivata a perdere fino all’11% salvo poi arginare il calo ad un meno 4,4%. In un giorno e mezzo la società ha ridotto il suo valore di borsa di circa mezzo miliardo di euro, con una capitalizzazione che ora si attesta a 1,1 miliardi. L’ondata di vendite è provocata dall’annuncio arrivato Ieri mattina secondo cui la società ha realizzato nel 2021 perdite per un valore superiore ad un terzo di capitale. Un rosso che, ai sensi del codice civile, impone ai soci l’immissione nella società di nuove risorse. A metter mano al portafoglio saranno innanzitutto Eni, che controlla il 30% della società di forniture di servizi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Prosegue la caduta del titoloche,averin una sola seduta il 30%, questa mattina è arrivata a perdere fino all’11% salvo poi arginare il calo ad un meno 4,4%. In un giorno ela società ha ridotto il suo valore didi circadi euro, con unache ora si attesta a 1,1 miliardi. L’ondata di vendite è provocata dall’annuncio arrivatomattina secondo cui la società ha realizzato nel 2021 perdite per un valore superiore ad un terzo di capitale. Un rosso che, ai sensi del codice civile, impone ai soci l’immissione nella società di nuove risorse. A metter mano al portafoglio saranno innanzitutto Eni, che controlla il 30% della società di forniture di servizi ...

