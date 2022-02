Rapide e dolorose | le transizioni demografiche post-industriali

Leggi su formiche

(Di martedì 1 febbraio 2022) Mentre le agende sono scandite da importanti appuntamenti di politica interna e crisi di politica estera, navigando nella rete si trovano dei piccoli numeri che probabilmente sul medio periodo avranno effetti più rilevanti rispetto alle notizie da prima pagina. Il numero in questione è 7,52 bambini nati ogni 1.000 persone. Si tratta del tasso delle nascite del 2021 reso noto dal National Bureau of Statistics of China il 17 gennaio in una press release il cui focus è altro: National Economy Continued to Recover with Expected Development Targets Well Achieved in 2021. Il dato segna il minimo storico di una tendenza al ribasso demografico che aveva già spinto le autorità cinesi a cancellare nel 2016 la vecchia politica del figlio unico, sostituendola con un limite di due figli. Ma l’alto costo della vita nelle città – dove si gioca lo sviluppo economico del gigante asiatico – ha ...