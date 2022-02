Quirinale | Prodi | ' bis Napolitano provvisorio | quello di Mattarella no'

(Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Il bis dinasceva a tempo, questo non nasce a tempo. Ed è una differenza enorme. Soprattutto perchè da il modo adi dare una spinta al governo che in questo momento ne ha assolutamente bisogno. Si tratta di una ripetizione positiva". Così Romanoa Di Martedì. "Il bis diinvece nasceva con forte senso di provvisorietà che il bis dinon ha".

Advertising

lorepregliasco : La tentazione di forzare su Casellati è forte, per Salvini. Potrebbe spaccare il centrosinistra (e il 5 Stelle) e r… - petergomezblog : Quirinale 2022, diretta dell’elezione del presidente della Repubblica – Quinta votazione: lo spoglio e i risultati.… - pietroraffa : Sarò cinico, ma se penso a quanto hanno preso in giro la vicenda di Prodi e dei 101, ci godo #Casellati #Quirinale… - TV7Benevento : Quirinale: Prodi, 'è mancata la politica ma è finita bene'... - NelaBombelli : RT @Hero9004: @CogitoE59884356 @Diesira3 @avinumalkeinu @daniela58820341 @laboccadellave4 @laperlaneranera @MonasteroFJ @lustefunu @eretico… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Prodi

Corriere della Sera

Fatti L'elezione di Mattarella alper la seconda volta è la sconfitta dei partiti Stefano ... Romanoha vinto nel 2006 ma è andato in crisi nel 2008. Silvio Berlusconi ha vinto con una ...E soprattutto di aver lavorato per sé: con Mario Draghi salito alanche grazie a lui, si ... con Di Maio a svolgere il ruolo di Cossutta in occasione della crisi del primo governo, a ..."Preoccupato perchè non c'era dibattito politico" comunque "è tutto bene quel che finisce bene, perchè io penso che sia finita bene. Questa è la sintesi di questa settimana". Così Romano Prodi a Di ...A partire da quello Romano Prodi, vittima di quelli che passarono alla storia come i “101 franchi tiratori”. Anche nella primavera del 2013, il bis di Giorgio Napolitano arrivò dopo la sconfitta dei p ...