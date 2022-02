Pubblicata l'immagine più dettagliata e spettacolare di sempre del centro della nostra galassia (Di martedì 1 febbraio 2022) Utilizzando il radio telescopio MeerKAT è stata creata l'immagine ad oggi più dettagliata della caotica area centrale della Via Lattea che circonda il buco nero super massiccio. Individuati resti delle esplosioni di supernove e misteriosi filamenti lunghi diverse decine di anni luce.... Leggi su dday (Di martedì 1 febbraio 2022) Utilizzando il radio telescopio MeerKAT è stata creata l'ad oggi piùcaotica area centraleVia Lattea che circonda il buco nero super massiccio. Individuati resti delle esplosioni di supernove e misteriosi filamenti lunghi diverse decine di anni luce....

