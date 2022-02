Perso Gosens e Ilicic in forse: Atalanta, questo mercato basta per il quarto posto? (Di martedì 1 febbraio 2022) Fabio Capello, non uno qualsiasi, ha dichiarato che con l’acquisto di Vlahovic “la Juventus è sicura della Champions”. In realtà il mercato di gennaio, una volta chiamato di riparazione, si è trasformato in assalto al quarto posto, guarda caso occupato dall’Atalanta che ha avuto il torto o il merito di aprire le danze con l’acquisto di Boga. Da quel momento si è scatenata proprio la società bianconera anticipando l’arrivo dello stesso Vlahovic previsto per giugno, Malgrado il “ siamo a posto” di Allegri poi non si è più fermata, con una vera rivoluzione culminata con l’arrivo anche di Zakaria, un recupera palloni che era stato tra gli obiettivi estivi dell’Atalanta, e la cessione di Bentancur e Kulusevski. A Bergamo la gestione Percassi ha sempre coeso bilanci con la squadra, da altre ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 febbraio 2022) Fabio Capello, non uno qualsiasi, ha dichiarato che con l’acquisto di Vlahovic “la Juventus è sicura della Champions”. In realtà ildi gennaio, una volta chiamato di riparazione, si è trasformato in assalto al, guarda caso occupato dall’che ha avuto il torto o il merito di aprire le danze con l’acquisto di Boga. Da quel momento si è scatenata proprio la società bianconera anticipando l’arrivo dello stesso Vlahovic previsto per giugno, Malgrado il “ siamo a” di Allegri poi non si è più fermata, con una vera rivoluzione culminata con l’arrivo anche di Zakaria, un recupera palloni che era stato tra gli obiettivi estivi dell’, e la cessione di Bentancur e Kulusevski. A Bergamo la gestione Percassi ha sempre coeso bilanci con la squadra, da altre ...

