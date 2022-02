Pedaggio stradale: lanciata la nuova vignetta digitale in Slovenia (Di martedì 1 febbraio 2022) Da dicembre 2021 i clienti del fornitore di servizi di mobilità DKV Mobility, possono pagare comodamente la vignetta digitale slovena tramite la loro DKV CARD. La vignetta digitale, che sostituisce l’attuale adesivo, è obbligatoria per i veicoli fino a 3,5T che viaggiano sulle autostrade e superstrade. L’acquisto delle vignette digitali con DKV CARD è attivo presso le stazioni di servizio come OMV e MOL in Slovenia e vicino al confine. Le vignette digitali sono disponibili per l’acquisto dal 1° dicembre 2021, mentre le vignette digitali settimanali e mensili dal 1° febbraio 2022. Il numero di targa del veicolo sarà registrato al momento dell’acquisto e scannerizzato automaticamente dai dispositivi di controllo durante il tragitto. Simile al precedente metodo, la vignetta ... Leggi su cityroma (Di martedì 1 febbraio 2022) Da dicembre 2021 i clienti del fornitore di servizi di mobilità DKV Mobility, possono pagare comodamente laslovena tramite la loro DKV CARD. La, che sostituisce l’attuale adesivo, è obbligatoria per i veicoli fino a 3,5T che viaggiano sulle autostrade e superstrade. L’acquisto delle vignette digitali con DKV CARD è attivo presso le stazioni di servizio come OMV e MOL ine vicino al confine. Le vignette digitali sono disponibili per l’acquisto dal 1° dicembre 2021, mentre le vignette digitali settimanali e mensili dal 1° febbraio 2022. Il numero di targa del veicolo sarà registrato al momento dell’acquisto e scannerizzato automaticamente dai dispositivi di controllo durante il tragitto. Simile al precedente metodo, la...

