Pechino 2022, martedì 15 febbraio: gli italiani in gara, tutti gli orari (Di martedì 1 febbraio 2022) Ci avviamo alla conclusione della rassegna a cinque cerchi in Cina, ma ci sono tantissime gare anche martedì 15 febbraio ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. E sono parecchi anche gli azzurri in gara in questo giorno, il secondo dell’ultima settimana: c’è l’attesissima discesa femminile di sci alpino in cui si spera possa essere al via Sofia Goggia per difendere il titolo, spazio anche alla combinata nordica, al biathlon con la staffetta maschile e, tra gli altri, anche al bob. Vi proponiamo di seguito gli italiani che saranno al via martedì 15 febbraio. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO tutti GLI italiani IN gara I REGOLAMENTI DI tutti GLI ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Ci avviamo alla conclusione della rassegna a cinque cerchi in Cina, ma ci sono tantissime gare anche15ai Giochi Olimpici Invernali di. E sono parecchi anche gli azzurri inin questo giorno, il secondo dell’ultima settimana: c’è l’attesissima discesa femminile di sci alpino in cui si spera possa essere al via Sofia Goggia per difendere il titolo, spazio anche alla combinata nordica, al biathlon con la staffetta maschile e, tra gli altri, anche al bob. Vi proponiamo di seguito gliche saranno al via15. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNOGLIINI REGOLAMENTI DIGLI ...

