Pattinaggio di figura, Pechino 2022: nella danza è resa dei conti tra Papadakis-Cizeron e Sinitsina-Katsalapov (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La resa dei conti di una situazione sui generis. Sarà a dir poco scoppiettante la prova della danza sul ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, gara di Pattinaggio di figura in programma il 12 e il 14 febbraio che vedrà sfidarsi, finalmente, le due coppie favorite per l'oro: i francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron e i russi Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov. Una battaglia che arriva addirittura due anni dopo un momentaneo rovescio della medaglia: gli atleti d'Oltralpe infatti hanno letteralmente dominato la prima sezione del quadriennio, imponendosi su tutti gli avversari con un margine di punti significativo. Qualcosa è cambiato però ai Campionati Europei di Graz 2020 dove è ...

