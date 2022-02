Orrore a Roma | «Nel baule c’è mia madre» | la donna era morta da mesi

(Di martedì 1 febbraio 2022) Macabro ritrovamento ieri pomeriggio a, nella zona dell’Esquilino. Unaè stata ritrovataall’interno di una cassapanca. Stando alle prime informazioni disponibili la vittima, che aveva 91 anni, erada. A fare la scoperta la Polizia ieri sera poco prima dell’ora di cena, intorno alle 19.50 di lunedì 31 gennaio 2022.trovatain unall’Esquilino Gli agenti della Polizia di Stato si trovavano già sul posto per eseguire uno sfratto giudiziario. Una volta dentro l’appartamento un uomo di 50 anni, paziente psichiatrico, ha riferito loro che in unc’era il cadavere della mamma,prima. La salma è stata messa a disposizione ...

