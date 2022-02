Orban a Putin: "collaboreremo per molto, non intendo andarmene" (Di martedì 1 febbraio 2022) "Presumo ragionevolmente che collaboreremo ancora per molti anni". Così il primo ministro ungherese Viktor Orban incontrando il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino, secondo la trascrizione del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) "Presumo ragionevolmente cheancora per molti anni". Così il primo ministro ungherese Viktorincontrando il presidente russo Vladimiral Cremlino, secondo la trascrizione del ...

Advertising

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Vertice Putin-Orban, ponte di dialogo o spina nel fianco dell'Occidente? Nel… - dado1907 : RT @marieta99044909: 'Meloni è un vero leader perché è coerente' NO! La coerenza fine a se stessa non vuol dire niente Orban è coerente, P… - ritafertilidea : RT @MarianoGiustino: #CrisiUcraina: #Orban a colloquio telefonico con #Putin. Il incontro primo ministro ungherese ha detto che nessuno dei… - paolabardelle : RT @marieta99044909: 'Meloni è un vero leader perché è coerente' NO! La coerenza fine a se stessa non vuol dire niente Orban è coerente, P… - GiorgioAntonel1 : RT @ultimenotizie: Il premier ungherese #Orban incontra oggi a Mosca il presidente russo #Putin: una visita criticata dall'opposizione demo… -