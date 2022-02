Oggi consiglio federale della Lega, Meloni attacca Salvini. M5s, tensione Conte - Di Maio (Di martedì 1 febbraio 2022) ancora forte la tensione nel centrodestra dopo le elezioni del capo dello Stato. La leader di Fratelli d'Italia minaccia gli alleati che potrebbe correre da sola alle prossime elezioni. E' scontro nel ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 1 febbraio 2022) ancora forte lanel centrodestra dopo le elezioni del capo dello Stato. La leader di Fratelli d'Italia minaccia gli alleati che potrebbe correre da sola alle prossime elezioni. E' scontro nel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Saranno prorogati per altri dieci giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche. E' l'in… - StaserasolounTG : RT @Antonio79B: 'L'unico consiglio che non porta mai a nulla di buono è il Consiglio dei Ministri'. Oggi nel 2004 moriva lo scrittore, aut… - spassoinravenna : DA QUESTA MATTINA SCATTATO L'OBBLIGO DI GREEN PASS BASE PER ACCEDERE ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI Oggi è martedì 1° f… - 2rMarzia : RT @ilgiornale: Oggi il consiglio federale: test sul governo. I colonnelli contro Fdi: 'Hanno anteposto i loro interessi'. Dalla base arriv… - Idl3 : RT @ItalianPolitics: Manco il tempo di cambiare vestito e subito sui giornaloni parte la gara all'adulazione: il ministro che in Consiglio… -