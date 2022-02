Morto Maurizio Zamparini, ex presidente di Palermo e Venezia. Aveva 80 anni (Di martedì 1 febbraio 2022) Vulcanico, sempre pieno di idee ed energie: questo era Maurizio Zamparini. Una passione smisurata per il calcio e grande visione per i talenti, tanti ne ha visti sbocciare nei suoi anni da presidente dei lagunari, prima, e dei rosanero, poi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 1 febbraio 2022) Vulcanico, sempre pieno di idee ed energie: questo era. Una passione smisurata per il calcio e grande visione per i talenti, tanti ne ha visti sbocciare nei suoidadei lagunari, prima, e dei rosanero, poi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

GoalItalia : ??ULTIM'ORA ?? E' morto Maurizio Zamparini ?? - GoalItalia : L'ex presidente del Palermo era ricoverato in ospedale da un mese ?? - rtl1025 : ?? Maurizio #Zamparini, ex storico patron del #Palermo Calcio, è morto questa notte in una clinica in provincia di… - TgrRaiSicilia : Nel Tg delle 14 la storia di Maurizio Zamparini morto a ottant'anni. Nel suo cuore il calcio e Palermo. Con lui i r… - Domenico1oo777 : RT @GoalItalia: ??ULTIM'ORA ?? E' morto Maurizio Zamparini ?? -