Mondiali: Corea del Sud qualificata, è la decima volta di fila (Di martedì 1 febbraio 2022) La Corea del Sud si è qualificata ai Mondiali 2022 in Qatar, la sua decima consecutiva alla Coppa del Mondo, battendo la Siria 2 - 0 in un incontro della ottava giornata del gruppo A della zona ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Ladel Sud si èai2022 in Qatar, la suaconsecutiva alla Coppa del Mondo, battendo la Siria 2 - 0 in un incontro della ottava giornata del gruppo A della zona ...

La Corea del Sud ai Mondiali Nel quadro del Gruppo A delle eliminatorie asiatiche la selezione guidata dal portoghese Paulo Bento ha battuto per 2-0 la Siria a Dubai e si è assicurata uno dei due primi posti.

