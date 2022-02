Michele Bravi e l’incidente in cui è morta una donna. Cosa è successo al cantante e lo stop alla carriera (Di martedì 1 febbraio 2022) La vita di Michele Bravi, vincitore di X-Factor 7, è cambiata il 22 novembre 2018, giorno in cui è stato protagonista di un incidente stradale mortale durante il quale ha perso la vita una donna. l’incidente stradale di Michele Bravi Era il 22 novembre 2018 quando, intorno alle 19,49, l’auto di Michele Bravi impattava con una motociclista di 58 anni. Lo schianto è stato fatale per la donna, il cui nome era Rosanna Colia (58enne appassionata di moto, lavorava in una concessionaria non molto lontana dal luogo dell’incidente). L’impatto è avvenuto a causa di una manovra che avrebbe effettuato il cantante a bordo della sua auto. Successivamente, Michele si è fermato ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 febbraio 2022) La vita di, vincitore di X-Factor 7, è cambiata il 22 novembre 2018, giorno in cui è stato protagonista di un incidente stradalele durante il quale ha perso la vita unastradale diEra il 22 novembre 2018 quando, intorno alle 19,49, l’auto diimpattava con una motociclista di 58 anni. Lo schianto è stato fatale per la, il cui nome era Rosanna Colia (58enne appassionata di moto, lavorava in una concessionaria non molto lontana dal luogo del). L’impatto è avvenuto a causa di una manovra che avrebbe effettuato ila bordo della sua auto. Successivamente,si è fermato ...

Advertising

tvsorrisi : #sanremo2022 ?? @michele_bravi in gara con il brano “Inverno dei fiori”. «Chi ama non percepisce le stagioni, non è… - michele_bravi : I fiori che sbocciano nel freddo dell’inverno arrivano nei teatri più prestigiosi d’Italia. Un nuovo spettacolo da… - tvsorrisi : ORDINE DI USCITA della prima puntata ? Achille Lauro e Harlem Gospel Choir Yuman Noemi Gianni Morandi La rappresent… - paamm__ : RT @G1NGERETTI: Fiorello tamponato 8-9 volte e ancora non ha incontrato Michele Bravi - sc4rletwivch : @michele_bravi @FantaSanremo impegnati michele, sei nella mia squadra. BUONA FORTUNA -