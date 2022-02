Ironico e divertente: per i 41 anni di Justin Timberlake, Jessica Biel gli dedica un post tutto da ridere (Di martedì 1 febbraio 2022) «Buon compleanno, ragazzo degli anni Ottanta»: così Jessica Biel, 39 anni, come da tradizione torna simpaticamente a prendere in giro il marito Justin Timberlake, che ne compie 41, per il suo compleanno. E lo fa con un post social nel quale, oltre a sottolineare la loro differenza d’età, i due si mostrano abbracciati su una spiaggia mentre indossano un abbigliamento ispirato proprio ai mitici anni 80. Justin Timberlake e Jessica Biel alla sfilata primavera estate 2020 di Louis Vuitton guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 1 febbraio 2022) «Buon compleanno, ragazzo degliOttanta»: così, 39, come da tradizione torna simpaticamente a prendere in giro il marito, che ne compie 41, per il suo compleanno. E lo fa con unsocial nel quale, oltre a sottolineare la loro differenza d’età, i due si mostrano abbracciati su una spiaggia mentre indossano un abbigliamento ispirato proprio ai mitici80.alla sfilata primavera estate 2020 di Louis Vuitton guarda le foto ...

Ultime Notizie dalla rete : Ironico divertente Lumière: l'Odissea come commedia musicale È uno spettacolo ironico, divertente, dissacrante, adatto anche ai bambini". Il racconto inizia col naufragio di Ulisse sulla spiaggia dell'isola dei Feaci dove viene accolto dal re Alcinoo e dalla ...

Tornano le dirette per le scuole. Ecco l'e - talk sul compost e sprechi alimentari Grazie a tutorial, interventi di esperti e al divertente e ironico contributo degli attori dell'associazione Straligut Teatro, gli studenti faranno un viaggio nelle filiere di produzione e consumo ...

Così un tocco di sana ironia rende l’abitare più leggero Il Sole 24 ORE Così un tocco di sana ironia rende l’abitare più leggero Un filone, quello del progetto ironico, che ha avuto nei grandi designer italiani ... Se una buona idea è anche divertente, diventa irresistibile». Per Queeboo ha progettato Sherwood, una scultura ...

Lumière: l'Odissea come commedia musicale Due appuntamenti con una divertente commedia musicale, ODISSEA, il 12 febbraio (ore 20:45) e il 13 febbraio (ore 16:45) al Teatro Lumière di Firenze. "Lo spettacolo - spiegano dalla Compagnia stabile ...

