Inter | ecco il costo della rosa dopo il calciomercato invernale

(Di martedì 1 febbraio 2022) Aggiornamento sul bilancio dell’ilSolo due colpi in entrata per l’nelche si è concluso ieri. Il primo è Robin Gosens arrivato dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni a partire dalla prossima stagione, il secondo è Felipe Caicedo in prestito sfino a giungo. Il noto portale Calcio e Finanza, ha calcolato quello che potrebbe essere ilnerazzurrale operazioni che ha visto anche l’uscita di Sensi, seppur in prestito s. “L’dovrebbe chiudere la stagione 2021/22 con un...

Advertising

Inter : ??? | CALENDARIO Ecco tutti i nostri impegni del mese di febbraio ?? #ForzaInter - Inter : ?? | #INTERYOUTH Ecco il dettaglio delle operazioni definite dal Settore Giovanile nerazzurro nella sessione inver… - Inter_Women : ?? | ARRIVO Ecco le nostre nerazzurre! ???? #ForzaInter #InterWomen #InterJuventus - fedegoffi1995 : RT @Inter: ??? | CALENDARIO Ecco tutti i nostri impegni del mese di febbraio ?? #ForzaInter - FahdYg : RT @Inter: ??? | CALENDARIO Ecco tutti i nostri impegni del mese di febbraio ?? #ForzaInter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ecco

Calciomercato/ Paulo Dybala potrebbe essere il vero colpo per l'estate CALCIOMERCATO LAZIO: LE MANOVRE DEI BIANCOCELESTI Prima di poter inserire nuovi elementi in organico la Lazio ha dovuto ...... conto alla rovescia per Osimhen: potrebbe giocare già a metà gennaio Napoli,il tour de force ...00- Venezia 2 - 1 20:45 Lazio - Atalanta 0 - 0 CALCIO - PREMIER LEAGUE 18:30 Southampton - ...Inter offerta turca scombussola i piani, giocatore pronto a partire! 1 Febbraio 2022 Zinedine Zidane, cosa fa dopo l’addio al calcio? Ecco la nuova vita dell’ex calciatore 1 Febbraio 2022 ...Dejan Stankovic crede in questa Inter. Dopo lo scudetto conquistato nella passata stagione ora i nerazzurri sembrano più forti e consapevoli della loro missione in campo. Ecco le parole del grande ex ...