Indagine Cna | tra artigiani e piccole imprese nel 2021 torna a crescere l’occupazione

ROMA – A trainare la crescita record dell'Italia nel 2021 sono state le imprese artigiane, micro e piccole. La differenza con i Paesi "pari taglia" la fanno proprio i "piccoli": la loro duttilità permette al sistema produttivo di adeguarsi con più rapidità alle nuove esigenze. Una eccellenza messa in risalto da diversi indicatori. Come l'andamento dell'occupazione, che l'anno scorso tra le imprese artigiane, micro e piccole è cresciuta dell'1,9% rispetto al 2020, autentico annus horribilis dell'economia e, purtroppo, non solo dell'economia. A rilevarlo l'Osservatorio lavoro CNA, curato dal Centro studi della Confederazione, che analizza a cadenza mensile le tendenze dell'occupazione nelle piccole imprese fin dal 2014, all'inizio della ...

