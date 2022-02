“Il M5S distrugge il M5S”: a che punto è lo scontro Conte-Di Maio (Di martedì 1 febbraio 2022) "Il Presidente può essere sfiduciato con delibera assunta all`unanimità dai componenti del Comitato di Garanzia e/o dal Garante, ratificata da una consultazione in rete degli Iscritti, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto". D'altro canto "Il Comitato di Garanzia, o suoi singoli componenti, su iniziativa congiunta del Garante e del Presidente, può/possono essere sfiduciato/i dall`Assemblea". Conta interna o scissione? C'è un clima non troppo cordiale nel Movimento 5 stelle, dopo l'apertura dello scontro fra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il leader Giuseppe Conte. Per questo può essere utile consultare lo statuto al fine di immaginare quali possono essere gli sbocchi ultimi di questo scontro interno: l'ennesimo, in una forza politica che ha passato i primi anni della sua vita ad accusare la ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 1 febbraio 2022) "Il Presidente può essere sfiduciato con delibera assunta all`unanimità dai componenti del Comitato di Garanzia e/o dal Garante, ratificata da una consultazione in rete degli Iscritti, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto". D'altro canto "Il Comitato di Garanzia, o suoi singoli componenti, su iniziativa congiunta del Garante e del Presidente, può/possono essere sfiduciato/i dall`Assemblea". Conta interna o scissione? C'è un clima non troppo cordiale nel Movimento 5 stelle, dopo l'apertura dellofra il ministro degli Esteri Luigi Die il leader Giuseppe. Per questo può essere utile consultare lo statuto al fine di immaginare quali possono essere gli sbocchi ultimi di questointerno: l'ennesimo, in una forza politica che ha passato i primi anni della sua vita ad accusare la ...

Advertising

detto_mi : “L'uomo si distrugge con la politica senza princìpi, col piacere senza la coscienza, con la ricchezza senza lavoro,… - Balu875651831 : RT @_dqcp: @Moonlightshad1 Vanno in tandem lui e Grillo. Il primo ha 'creato' Conte e ora lo distrugge. Come il secondo con il m5s. I palaz… - protoromantica : RT @_dqcp: @Moonlightshad1 Vanno in tandem lui e Grillo. Il primo ha 'creato' Conte e ora lo distrugge. Come il secondo con il m5s. I palaz… - _dqcp : @Moonlightshad1 Vanno in tandem lui e Grillo. Il primo ha 'creato' Conte e ora lo distrugge. Come il secondo con il… -