“Ha deciso di andare via”. Ida Platano, terremoto in vista a UeD: “Ecco perché lascia il programma” (Di martedì 1 febbraio 2022) La voce uscita fuori su Ida Platano è di quelle da far ghiacciare il sangue. Infatti, uno dei volti più noti di ‘Uomini e Donne’ potrebbe lasciare molto presto la trasmissione di Maria De Filippi. Fonti vicine al programma avrebbero confermato questa notizia, che stravolgerebbe tutto all’improvviso. E sono anche stati riferiti i motivi che avrebbero spinto l’amica di Gemma Galgani a dire basta. Ma siamo certi che la regina di Mediaset farà di tutto per cercare di farle cambiare idea il prima possibile. Alcuni giorni fa Ida Platano è scoppiata a piangere a ‘UeD’. Lei è ritornata a parlare dell’ex fidanzato Riccardo Guarnieri e si è commossa moltissimo: “Come Riccardo non mi è piaciuto più nessuno, non l’ho più visto e non so se mi farebbe paura rivederlo. Potete dire tutto quello che volete, io ho conosciuto l’amore ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) La voce uscita fuori su Idaè di quelle da far ghiacciare il sangue. Infatti, uno dei volti più noti di ‘Uomini e Donne’ potrebbere molto presto la trasmissione di Maria De Filippi. Fonti vicine alavrebbero confermato questa notizia, che stravolgerebbe tutto all’improvviso. E sono anche stati riferiti i motivi che avrebbero spinto l’amica di Gemma Galgani a dire basta. Ma siamo certi che la regina di Mediaset farà di tutto per cercare di farle cambiare idea il prima possibile. Alcuni giorni fa Idaè scoppiata a piangere a ‘UeD’. Lei è ritornata a parlare dell’ex fidanzato Riccardo Guarnieri e si è commossa moltissimo: “Come Riccardo non mi è piaciuto più nessuno, non l’ho più visto e non so se mi farebbe paura rivederlo. Potete dire tutto quello che volete, io ho conosciuto l’amore ...

