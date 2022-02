Furti e droga | 6 minori nei guai alle porte di Roma

(Di martedì 1 febbraio 2022) Baby criminali in azione: sono sei ifiniti neia Monterotondo. Deferiti a piede libero anche due adulti, oltre che un minorenne, per detenzione didi tipo cocaina e hashish. Altri cinque ragazzi, invece, sono responsabili di furto aggravato e utilizzo fraudolento di carta di credito. I cinque, dopo la denuncia, sono stati affidati ai genitori. Leggi anche: Monterotondo, ruba un’auto ma si schianta contro un muro nella fuga: arrestato 40enne Donna denuncia furto di minorenni: baby gang in azione Si trattava di un gruppo di ragazzi giovanissimi: tutti con l’età compresa tra i 15 e i 17 anni. Ma sono stati denunciati per furto aggravato e utilizzo fraudolento di carta di credito. I ragazzi sono riusciti a derubare una donna all’interno di un fast food, hanno quindi utilizzato la sua carta di credito all’interno di un ...

