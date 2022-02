Expo | Italia | Israele | Eau uniti su IA e cybersicurezza in salute

(Di martedì 1 febbraio 2022) "La sinergia tra intelligenza artificiale eè un tema fondamentale oggi e deve essere affrontato in un contesto transnazionale" e "per la prima volta,ed Emirati mirano a ...

L'evento internazionale "Artificial Intelligence & Cybersecurity for human health" organizzato da, Israele ed Eau oggi al Padiglionedi2020 Dubai "vuole lanciare una piattaforma ..."Il forum come quello organizzato dallhanno lo scopo di promuovere l uso della tecnologia per lo sviluppo di nuove soluzioni di salute" . Sulla scia del ruolo centrale che lha avuto ...Israele ed Eau oggi al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai "vuole lanciare una piattaforma globale di cooperazione tra agenzie governative, centri di ricerca, università e il mondo imprenditoriale, ...Dal padiglione dell'Italia all'Expo 2020 alla Camera di Commercio italiana a Dubai. La due giorni istituzionale della delegazione abruzzese nel centro degli Emirati Arabi, capeggiata dal presidente de ...