Élodie Fontan | ses rares confidences sur son fils | Raphaël 

Leggi su cityroma

(Di martedì 1 febbraio 2022) C’est une histoire qui dure. Festival de Cannes 2015. Elodieet Philippe Lacheau se rencontrent pour la première fois, pour ne plus jamais se quitter. Depuis, le comédien et réalisateur a intégré sa chère et tendre à sa célèbre troupe, la Bande à Fifi. Dès ce mercredi 3 février, la comédienne sera ainsi à l’affiche de son quatrième film réalisé par son compagnon, Super-héros malgré lui. Un bonheur inouï pour les deux tourtereaux. Tourner avec ses amis, “c’est une chance folle“, estime en effet Elodiedans les colonnes de Nous Deux ce mardi 1er février. “Nous avons des automatismes, nous sommes hyper francs les uns avec les autres, on ne prend pas de pincettes“, détaille-t-elle, précisant que “se connaître permet un vrai gain de temps sur la direction“. En revanche, “il y a du pour et du contre” à tourner sous la direction de son chéri. ...