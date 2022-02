“È in osservazione in un Covid Hotel” | Malagò | brutta notizia dalla Cina

(Di martedì 1 febbraio 2022) Giovanni, numero uno del CONI, è risultato positivo al-19 e si trova in isolamento, fortunatamente asintomatico. Venerdì 4 febbraio l’Italia insieme alle altre nazioni presenti a Pechino darà il via ai Giochi Olimpici invernali del 2022. Un evento molto atteso e anche discusso, a causa della pandemia da coronavirus, che impone tantissime restrizioni e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il presidente Malagò, che è totalmente asintomatico, è stato isolato sotto osservazione medica in una struttura dedicata, dove già ci sono altri membri del Cio, in base alle regole previste dal protocollo olimpico. Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, è stato trovato positivo al Covid ad un test effettuato nel suo albergo a Pechino dove è arrivato lunedì per i Giochi olimpici.