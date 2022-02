Covid e scuola, Scandella (Pd): “Tamponi salivari frequenti e stop alle quarantene” (Di martedì 1 febbraio 2022) “Tamponi salivari frequenti e stop alle quarantene a scuola. Chi è positivo va casa, chi è negativo resta in classe”. È questo, in estrema sintesi, il contenuto della mozione presentata dal consigliere regionale di +Europa Michele Usuelli, sottoscritta e sostenuta anche dal dem Jacopo Scandella e appena approvata all’unanimità dal Consiglio regionale. “Uno stimolo ad intervenire seriamente su questo tema per le Regioni e per il Governo che stanno discutendo proprio in questi giorni le modifiche da attuare – sottolinea Scandella -. Le prime indiscrezioni sulle modifiche alla Dad e alle quarantene non sono soddisfacenti, ma le conseguenze didattiche, relazionali, di gestione familiare e del lavoro sono ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 febbraio 2022) “. Chi è positivo va casa, chi è negativo resta in classe”. È questo, in estrema sintesi, il contenuto della mozione presentata dal consigliere regionale di +Europa Michele Usuelli, sottoscritta e sostenuta anche dal dem Jacopoe appena approvata all’unanimità dal Consiglio regionale. “Uno stimolo ad intervenire seriamente su questo tema per le Regioni e per il Governo che stanno discutendo proprio in questi giorni le modifiche da attuare – sottolinea-. Le prime indiscrezioni sulle modifiche alla Dad enon sono soddisfacenti, ma le conseguenze didattiche, relazionali, di gestione familiare e del lavoro sono ...

