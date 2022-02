Covid, Danimarca cancella da oggi green pass e mascherina (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Danimarca dice addio alle misure e alle restrizioni anti Covid: a partire da oggi l’obbligo di indossare le mascherine e di esibire il green pass non sarà più in vigore, mentre torneranno ad essere autorizzati gli eventi e la frequentazione delle discoteche. La decisione va di pari passo con la scelta di far cadere la definizione del Covid-19 come una malattia “socialmente critica”, usata per giustificare l’adozione delle norme anti-pandemia. Solo chi entra nel paese sarà chiamato ad esibire una prova della vaccinazione. Una scelta analoga era stata fatta dal paese a novembre ma all’epoca le restrizioni erano poi state progressivamente reintrodotte a fronte di un forte aumento dei contagi. La settimana scorsa la Danimarca ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ladice addio alle misure e alle restrizioni anti: a partire dal’obbligo di indossare le mascherine e di esibire ilnon sarà più in vigore, mentre torneranno ad essere autorizzati gli eventi e la frequentazione delle discoteche. La decisione va di pario con la scelta di far cadere la definizione del-19 come una malattia “socialmente critica”, usata per giustificare l’adozione delle norme anti-pandemia. Solo chi entra nel paese sarà chiamato ad esibire una prova della vaccinazione. Una scelta analoga era stata fatta dal paese a novembre ma all’epoca le restrizioni erano poi state progressivamente reintrodotte a fronte di un forte aumento dei contagi. La settimana scorsa laha ...

Advertising

ladyonorato : Ve lo dico da mesi: questa follia non può durare. - MediasetTgcom24 : Covid, Danimarca verso l'eliminazione delle restrizioni #covid #ministrodellasalute #danimarca #parlamento… - ilmessaggeroit : Green pass e mascherine, la Danimarca revoca tutte le restrizioni: «Il Covid non è più una malattia socialmente cri… - da_gianfranco : Se avessi aspettato 2 mesi non mi sarei fatto la terza dose (dicono molti danesi oggi). Da oggi in Danimarca tutti… - actarus1070 : Nonostante la situazione contagi sia peggiore della nostra la Danimarca ha deciso di cancellare tutte le restrizion… -