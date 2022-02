Covid: al “San Pio” più di sessanta ricoverati e un nuovo decesso (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 61 le persone attualmente ricoverate al “San Pio” di Benevento causa Covid-19. Di queste 41 sono sanniti e 20 residenti in altre province: 5 si trovano in terapia intensiva, 2 in terapia intensiva neonatale, 7 in pneumologia sub intensiva, 11 in malattie infettive, 34 in medicina interna e 2 presso l’area isolamento Covid dedicata al pronto soccorso. Un numero elevato, nonostante le 6 dimissioni (due sanniti e quattro residenti in altre province) registrate nelle ultime 24 ore. Le brutte notizie, però, riguardano l’ennesimo decesso: a perdere la vita un 77enne originario di Napoli. Questo il quadro comunicato dal “San Pio” attraverso il consueto bollettino: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 61 le persone attualmente ricoverate al “San Pio” di Benevento causa-19. Di queste 41 sono sanniti e 20 residenti in altre province: 5 si trovano in terapia intensiva, 2 in terapia intensiva neonatale, 7 in pneumologia sub intensiva, 11 in malattie infettive, 34 in medicina interna e 2 presso l’area isolamentodedicata al pronto soccorso. Un numero elevato, nonostante le 6 dimissioni (due sanniti e quattro residenti in altre province) registrate nelle ultime 24 ore. Le brutte notizie, però, riguardano l’ennesimo: a perdere la vita un 77enne originario di Napoli. Questo il quadro comunicato dal “San Pio” attraverso il consueto bollettino: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

