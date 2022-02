Conte, sei finito: Di Maio, Elisabetta Belloni e... il pranzo della congiura, un avvistamento clamoroso (Di martedì 1 febbraio 2022) Le ultime mosse di Luigi Di Maio hanno il sapore di una vera e proprio congiura contro il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Sarebbe difficile dare un'interpretazione diversa agli incontri che il ministro degli Esteri ha avuto oggi, prima con Virginia Raggi, poi con Elisabetta Belloni, attuale capo del Dis e candidata al Quirinale solo per poche ore prima che il suo nome sfumasse. Il faccia a faccia con l'ex sindaca di Roma - rivela il Corriere della Sera - sarebbe durato più di un'ora, "con l'obiettivo (non dichiarato) di rafforzare un asse interno al Movimento e cercare di arginare il leader". A seguire il pranzo con la Belloni, che Di Maio conosce bene, avendoci lavorato per diverso tempo alla Farnesina. "Con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Le ultime mosse di Luigi Dihanno il sapore di una vera e propriocontro il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe. Sarebbe difficile dare un'interpretazione diversa agli incontri che il ministro degli Esteri ha avuto oggi, prima con Virginia Raggi, poi con, attuale capo del Dis e candidata al Quirinale solo per poche ore prima che il suo nome sfumasse. Il faccia a faccia con l'ex sindaca di Roma - rivela il CorriereSera - sarebbe durato più di un'ora, "con l'obiettivo (non dichiarato) di rafforzare un asse interno al Movimento e cercare di arginare il leader". A seguire ilcon la, che Diconosce bene, avendoci lavorato per diverso tempo alla Farnesina. "Con il ...

Advertising

vittoriomaietta : @EmiliaBalestri1 Si. Sei impazzita. Per me Di Maio rimane un falso tessitore, il politico più inutile e se stanno a… - dario_caserini : @fcin1908it Ci fosse un giornalista serio che gli chiede“ma scusa quando sei andato alla juve avevi detto che prefe… - Loretta88197243 : @Felix68852709 @Walter32099227 ...ahhh behhh allora ti sei chiarito io invece tengo per Conte non Di Maio che può… - Terry43887542 : @La7tv @CarloCalenda Per oggi ti sei meritato il mio più caloroso bacio,sempre pensata così sui 5s, su Conte anche peggio?? - giovanni_ebasta : RT @angelo8812: Una persona perbene. Un uomo vero. Un grande presidente. Leale, onesto, competente. Avrai il mio voto alle prossime elezion… -