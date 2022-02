Come seguire Sanremo 2022 su Raiplay (Di martedì 1 febbraio 2022) Amadeus Il Festival di Sanremo 2022 non passa soltanto attraverso la televisione o la radio. Come ormai accade da alcuni anni, la kermesse canora più importante d’Italia avrà infatti un’ampia copertura anche via streaming, attraverso la piattaforma Raiplay. Raggiungibile da computer, smartphone, tablet e smart tv, Raiplay offrirà la messa in onda della diretta delle cinque serate del Festival, con la possibilità di restart, ma rilascerà on demand ogni appuntamento, che gli spettatori potranno visionare in qualsiasi momento della giornata. Inoltre, oltre alle conferenze stampa giornaliere (alle ore 12), verranno caricati tutti i video delle esibizioni dei 25 big in gara fino all’elezione, sabato 5 febbraio 2022, della 72esima canzone vincitrice della kermesse. Sulla piattaforma, non ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 febbraio 2022) Amadeus Il Festival dinon passa soltanto attraverso la televisione o la radio.ormai accade da alcuni anni, la kermesse canora più importante d’Italia avrà infatti un’ampia copertura anche via streaming, attraverso la piattaforma. Raggiungibile da computer, smartphone, tablet e smart tv,offrirà la messa in onda della diretta delle cinque serate del Festival, con la possibilità di restart, ma rilascerà on demand ogni appuntamento, che gli spettatori potranno visionare in qualsiasi momento della giornata. Inoltre, oltre alle conferenze stampa giornaliere (alle ore 12), verranno caricati tutti i video delle esibizioni dei 25 big in gara fino all’elezione, sabato 5 febbraio, della 72esima canzone vincitrice della kermesse. Sulla piattaforma, non ...

