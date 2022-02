Cena no - vax con decine di persone: chiuso un ristorante, insulti ai carabinieri e cori 'Libertà, libertà' (Di martedì 1 febbraio 2022) Una vera e propria 'Cena No Vax' in un ristorante già sanzionato tre volte per il mancato rispetto delle norme anti Covid e ora chiuso dai carabinieri che all'interno hanno sorpreso una cinquantina di ... Leggi su leggo (Di martedì 1 febbraio 2022) Una vera e propria 'No Vax' in ungià sanzionato tre volte per il mancato rispetto delle norme anti Covid e oradaiche all'interno hanno sorpreso una cinquantina di ...

