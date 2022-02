Carburanti, prezzi ancora in salita per benzina e gasolio (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continuano a salire i prezzi di benzina e gasolio, nonostante il lieve calo delle quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Brent sempre sotto i 90 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Ip si registrano rialzi di 1,5 cent/litro su benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,800 euro/litro (invariato, compagnie 1,811, pompe bianche ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continuano a salire idi, nonostante il lieve calo delle quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Brent sempre sotto i 90 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati di. Per Ip si registrano rialzi di 1,5 cent/litro su. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,800 euro/litro (invariato, compagnie 1,811, pompe bianche ...

