Bimbo di 14 mesi investito e ucciso a Cagliari da una moto

(Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Un bambino, e non un bimba come appeso in un primo momento, è statoda uno scooter di grossa cilindrata a. Il piccolo è stato travolto attorno alle 16 mentre attraversava sulle strisce pedonali su un passeggino spinto dalla madre. L'incidente è avvenuto in via Cadello, davanti al parco di Monte Claro. Il conducente dello scooter è fuggito senza prestare soccorso per costituirsi circa un'ora dopo. L'uomo si è presentato negli uffici della polizia stradale accompagnato dal suo avvocato. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti polizia stradale, volanti della questura e carabinieri, oltre alle ambulanze del 118. Per il bambino, il cui corpo è stato dilaniato dallo scooter, non c'era più niente da fare. La madre, in stato di choc ma non ferita, è stata soccorsa dai sanitari del 118. La polizia ...