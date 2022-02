Archeologia | clamorosa scoperta nel parco di Velia | il più antico tempio dedicato ad Atena

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nuovamessa a segno dagli archeologi delArcheologico di Paestum. Sono stati rinvenuti, infatti, i resti del piùarcaicoad Athena sull’acropoli di Elea-. Unafrutto della campagna di scavi appena conclusasi che hanno riportato alla luce i resti di muri realizzati con mattoni crudi, intonacati e fondati su zoccolature in blocchi accostati in poligonale: una tecnica utilizzata anche per le abitazioni di età arcaica rinvenute lungo le pendici dell’acropoli. Un ritrovamento “che accende nuova luce sulla storia della potente colonia greca” di. Così il Direttore generale delArcheologico di Pompei, Massimo Osanna, commenta i risultati dello scavo. ...

