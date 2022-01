Vostro Onore con Stefano Accorsi in onda da febbraio su Rai1 | programmazione | teaser e foto

Advertising

Bruno727170 : Nulla da aggiungere vostro onore !!! - batteraio : RT @LaPiramide__: ????Burioni da Fazio: L'immunità data dalla guarigione, se non c'è stata una vaccinazione prima, è un immunità DEBOLE. Vos… - ricciomorbidoso : @marysorriso79 Obiezione, vostro onore! 'Bella vista' mancopenniente! (segnala, blocca... ora stanno tutti andand… - PauloFulcanelli : RT @LaPiramide__: ????Burioni da Fazio: L'immunità data dalla guarigione, se non c'è stata una vaccinazione prima, è un immunità DEBOLE. Vos… - luigibagnato : RT @LaPiramide__: ????Burioni da Fazio: L'immunità data dalla guarigione, se non c'è stata una vaccinazione prima, è un immunità DEBOLE. Vos… -

Ultime Notizie dalla rete : Vostro Onore

OptiMagazine

Una storia semplice ma efficace che, dopo il successo della serie israeliana Kvodo e del suo remake statunitense Your Honor , arriva nella sua versione italiana con, miniserie legal ...Da lunedì 28 febbraio in prima serata su Rai Uno andrà in onda la serie tv in 4 serate, adattamento della serie israeliana Kvodo, è un legal thriller CON PROTAGONISTA Stefano Accorsi. Vittorio Pagani è un giudice milanese noto per la sua integrità, in corsa per la carica ...Nei panni del protagonista troviamo l’attore Stefano Accorsi, un ruolo che dall’altra parte dell’oceano è valso a Bryan Cranston una candidatura ai Golden Globe. Alla regia c’è Alessandro Casale, ment ...Francesca Cavallin, attrice ed ex modella, quest’anno si vedrà in tv nella fiction Rai Vostro Onore, accanto a Stefano Accorsi, e al cinema con il film Era ora, diretto da Alessandro Aronadio. È nota ...