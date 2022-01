Venezia, è fatta per il nuovo attaccante, sorpassata la Samp! (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Venezia ha trovato l’attaccante che cercava sul mercato invernale. Il club lagunare ha trovato l’accordo per il camerunese Jean-Pierre Nsame (classe 1993), che arriva dagli svizzeri dello Young Boys Pierre Nsame, ormai ai dettahli con il VeneziaIl calciatore che interessava anche alla Samp, arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro in caso di permanenza in Serie A della squadra allenata da Paolo Zanetti. Finora, in questa stagione, l’attaccante camerunense ha totalizzato 14 presenza mettendo a segno 6 gol. Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilha trovato l’che cercava sul mercato invernale. Il club lagunare ha trovato l’accordo per il camerunese Jean-Pierre Nsame (classe 1993), che arriva dagli svizzeri dello Young Boys Pierre Nsame, ormai ai dettahli con ilIl calciatore che interessava anche alla Samp, arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro in caso di permanenza in Serie A della squadra allenata da Paolo Zanetti. Finora, in questa stagione, l’camerunense ha totalizzato 14 presenza mettendo a segno 6 gol.

Advertising

Profilo3Marco : RT @SkySport: Nsame al Venezia, fatta per l'attaccante dello Young Boys #SkySport #SkyCalciomercato #Venezia #Nsame - infoitsport : VENEZIA: FATTA PER L'ATTACCANTE NSAMÉ DALLO YOUNG BOYS - Sportmediaset - infoitsport : Venezia, quasi fatta per Nsame. Bomber dello Young Boys - CalcioPillole : #Venezia, quasi fatta per #Nsame. Bomber dello Young Boys. - andreastoolbox : Nsame al Venezia, fatta per l'attaccante dello Young Boys: le news di calciomercato | Sky Sport -