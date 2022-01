Ultime Notizie Roma del 31-01-2022 ore 20:10 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale da ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione economia in primo piano l’Italia in termini di ripresa e ora alla locomotiva d’Europa nel Quarto trimestre del 2021 la crescita del nostro paese ha registrato ritmo più forte se confrontata con il resto dell’Europa rispetto allo stesso periodo del 2020 secondo quanto reso noto da eurostat nell’ultimo trimestre dello scorso anno il PIL dell’eurozona è cresciuto del 4,6 % mentre nell’aria del del 4,8% Italia ha fatto registrare più 6,4% l’economia italiana commenta l’Istat registra per il Quarto trimestre consecutivo un’espansione seppure a ritmi più moderati rispetto ai periodi precedenti La stima preliminare riflette dal lato dell’offerta uno sviluppo ulteriore del settore dell’Industria dei servizi e un calo in quella dell’Agricoltura caro che ho ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 31 gennaio 2022)dailynews radiogiornale da ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione economia in primo piano l’Italia in termini di ripresa e ora alla locomotiva d’Europa nel Quarto trimestre del 2021 la crescita del nostro paese ha registrato ritmo più forte se confrontata con il resto dell’Europa rispetto allo stesso periodo del 2020 secondo quanto reso noto da eurostat nell’ultimo trimestre dello scorso anno il PIL dell’eurozona è cresciuto del 4,6 % mentre nell’aria del del 4,8% Italia ha fatto registrare più 6,4% l’economia italiana commenta l’Istat registra per il Quarto trimestre consecutivo un’espansione seppure a ritmi più moderati rispetto ai periodi precedenti La stima preliminare riflette dal lato dell’offerta uno sviluppo ulteriore del settore dell’Industria dei servizi e un calo in quella dell’Agricoltura caro che ho ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 167.206 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri 186.740). Le vittime sono 427 (ieri 468). Il ta… - SalvatoreMerlo : Apprese ultime notizie, sorge dilemma sulla strategia di Salvini per il Quirinale. Ecco il dilemma: A fess è in mm… - fanpage : La variante Omicron potrebbe rappresentare la fase finale della pandemia in Europa. Il responsabile dell'Organizzaz… - LazioChannel : Cabral Lazio - Ufficiale l'arrivo del nuovo vice Immobile #Cabral #CabralLazio #calciomercatolazio #ultime-notizie - ingol_dav : RT @junews24com: Juve Primavera, doppia operazione nell'ultimo giorno di mercato. I dettagli - -