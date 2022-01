Ucraina: Nato e Ue sempre distanti, per la gioia della Russia (Di lunedì 31 gennaio 2022) La via d'uscita per allentare la crisi Ucraina potrebbe nascere dalla risposta che gli Usa hanno fornito alla Russia mercoledì scorso, ma senza renderla pubblica. Fonti diplomatiche Usa fanno sapere che pur rifiutando le “garanzie di sicurezza” proposte da Mosca, a Washington si desidera proseguire il dialogo. Le richieste di Vladimir Putin sono il ritiro delle forze Nato dalle nazioni che vi sono entrate dopo il 1997 e lo stop all'allargamento dell'Alleanza a Est, ma su questo i funzionari stessi della Nato hanno ribadito il principio secondo il quale le nazioni vicine alla Russia dovrebbero essere in grado di scegliere la propria strada in materia di difesa e sicurezza. Secondo gli analisti occidentali quest'idea non si adatta a quella del Cremlino, dove il presidente Vladimir Putin ... Leggi su panorama (Di lunedì 31 gennaio 2022) La via d'uscita per allentare la crisipotrebbe nascere dalla risposta che gli Usa hanno fornito allamercoledì scorso, ma senza renderla pubblica. Fonti diplomatiche Usa fanno sapere che pur rifiutando le “garanzie di sicurezza” proposte da Mosca, a Washington si desidera proseguire il dialogo. Le richieste di Vladimir Putin sono il ritiro delle forzedalle nazioni che vi sono entrate dopo il 1997 e lo stop all'allargamento dell'Alleanza a Est, ma su questo i funzionari stessihanno ribadito il principio secondo il quale le nazioni vicine alladovrebbero essere in grado di scegliere la propria strada in materia di difesa e sicurezza. Secondo gli analisti occidentali quest'idea non si adatta a quella del Cremlino, dove il presidente Vladimir Putin ...

