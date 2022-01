Tocca ora a Camille Miceli l' impresa impossibile di riportare la maison agli antichi fasti

Tocca ora a Camille Miceli l'impresa (im)possibile di riportare la maison agli antichi fasti. (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sembra impossibile ricreare il fenomeno della Puccification – neologismo coniato dai fedelissimi ben prima della Guccification di Alessandro Michele, ndr – senza la forza vitale del suo fondatore. Il marchese Emilio Pucci di Barsento vive oggi nei suoi décor immortali ed è stato, ai suoi tempi, tante cose: stilista, aviatore, visionario e persino politico pluridecorato con tre Medaglie d’argento al valor militare (fu un asso dell’aviazione nella specialità aerosiluranti!). Tocca ora alla parigina Camille Miceli l’impresa (im)possibile di riportare la maison agli antichi fasti. Nominata Direttrice Artistica di Emilio Pucci nel settembre 2021, «con la volontà di avviare un nuovo capitolo della storia ... Leggi su iodonna (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sembraricreare il fenomeno della Puccification – neologismo coniato dai fedelissimi ben prima della Guccification di Alessandro Michele, ndr – senza la forza vitale del suo fondatore. Il marchese Emilio Pucci di Barsento vive oggi nei suoi décor immortali ed è stato, ai suoi tempi, tante cose: stilista, aviatore, visionario e persino politico pluridecorato con tre Mede d’argento al valor militare (fu un asso dell’aviazione nella specialità aerosiluranti!).ora alla pariginal’(im)possibile dila. Nominata Direttrice Artistica di Emilio Pucci nel settembre 2021, «con la volontà di avviare un nuovo capitolo della storia ...

