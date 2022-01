Testi Sanremo 2022, Gianni Morandi canta Apri tutte le porte (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo aver condotto il Festival di Sanremo portando a casa grandi successi, esser stato un ospite amatissimo, Gianni Morandi torna al Festival con una canzone scritta da Jovanotti. Questa volta in gara, per vincere magari, chi lo sa! Mai dire mai, i grandi Big della musica italiana sono sempre garanzia di sicurezza e Gianni Morandi, che è anche amatissimo sui social, dove ha un grande seguito, spera di fare molto bene in questa 72esima edizione di Sanremo. Salirà sul palco la prima sera, nella puntata del primo febbraio con la sua Apri tutte le porte, questo il titolo del brano che ha scelto di proporre ad Amadeus per Sanremo 2022. Un ritorno per Gianni Morandi, che ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo aver condotto il Festival diportando a casa grandi successi, esser stato un ospite amatissimo,torna al Festival con una canzone scritta da Jovanotti. Questa volta in gara, per vincere magari, chi lo sa! Mai dire mai, i grandi Big della musica italiana sono sempre garanzia di sicurezza e, che è anche amatissimo sui social, dove ha un grande seguito, spera di fare molto bene in questa 72esima edizione di. Salirà sul palco la prima sera, nella puntata del primo febbraio con la suale, questo il titolo del brano che ha scelto di proporre ad Amadeus per. Un ritorno per, che ha ...

Advertising

tvsorrisi : Sì, è tempo di pensare al Festival! ?? La copertina di Sanremo 2022 con i cantanti (e Amadeus!) è in edicola dal 25… - Aselit5 : RT @AccademiaCrusca: #Sanremo2022?? Le pagelle linguistiche dell'accademico Lorenzo Coveri: un gioco per parlare di lingua in attesa di asco… - AnonimoQuadraro : Via @liberementi_lib Quante volte compare la parola amore? Quali sono le rime più banali e qual è il testo più no… - La_Ri71 : chiacchiericci che si agitano dietro a questo evento. Poco interessano gli scandali, i pettegolezzi, le polemiche.… - La_Ri71 : Era una grandissima responsabilità! Perché poi mica finiva lì, il mio compito. Dovevo trascrivere i testi. Quindi e… -