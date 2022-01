Terapie intensive ed area medica: finalmente il tasso di occupazione negli ospedali è stabile, rivela il report dell’Agenas (Di lunedì 31 gennaio 2022) Rispetto all’attuale situazione Covid nel Paese, oggi anche l’Agenas (Agenzia per i servizi sanitari regionali), che monitora costantemente la pressione ospedaliera nel Paese, ha confermato (dati agognati a ieri sera alle 22.37), che negli ultimi giorni finalmente sia le Terapie intensive, che i ricoveri ordinari, prestano una stabilità a livello nazionale. Agenas: ecco la situazione – tutto sommato ora positiva – relativa ai letti Covid nelle aree mediche del Paese Nello specifico, a livello nazionale il tasso di occupazione dei posti letto Covid nelle Terapie intensive, da 2 giorni si è fermato al 16% mentre, nell’ambito delle dinamiche locali, nell’arco delle ultime 24 ore, mentre in altre regioni/pa i numeri restano stabili, è ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) Rispetto all’attuale situazione Covid nel Paese, oggi anche l’Agenas (Agenzia per i servizi sanitari regionali), che monitora costantemente la pressioneera nel Paese, ha confermato (dati agognati a ieri sera alle 22.37), cheultimi giornisia le, che i ricoveri ordinari, prestano una stabilità a livello nazionale. Agenas: ecco la situazione – tutto sommato ora positiva – relativa ai letti Covid nelle aree mediche del Paese Nello specifico, a livello nazionale ildidei posti letto Covid nelle, da 2 giorni si è fermato al 16% mentre, nell’ambito delle dinamiche locali, nell’arco delle ultime 24 ore, mentre in altre regioni/pa i numeri restano stabili, è ...

