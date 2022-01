Scuola, esami di maturità dal 22 giugno: due scritti Seconda prova scelta dalla commissione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Italiano, prima prova scritta. Il 22 giugno. scelta fra sette tracce complesdive di tre argomenti. Seconda prova scritta, scelta da ciascuna commissione d’esame. Questo il contenuto di un’anteprima dell’ordinamza ministeriale secondo Repubblica. L'articolo Scuola, esami di maturità dal 22 giugno: due scritti <small class="subtitle">Seconda prova scelta dalla commissione</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 31 gennaio 2022) Italiano, primascritta. Il 22fra sette tracce complesdive di tre argomenti.scritta,da ciascunad’esame. Questo il contenuto di un’anteprima dell’ordinamza ministeriale secondo Repubblica. L'articolodidal 22: due proviene da Noi Notizie..

