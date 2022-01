Sanremo 2022, la conferenza stampa di Rai Pubblicità in diretta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sanremo, sala stampa Il Festival di Sanremo dei numeri, degli investitori pubblicitari, delle partnership, delle iniziative collaterali alla rassegna canora. Il Festival di Rai Pubblicità. Alla vigilia dell’inizio della kermesse, seguiamo in diretta la conferenza stampa della concessionaria del gruppo Rai, che per l’edizione 2022 della kermesse punta al record dei ricavi. ore 10.11 – Giampaolo Tagliaglia di Rai Pubblicità. “I bilanci si fanno domenica, alla fine, ma siamo soddisfatti. Il Sanremo 2022 dimostra la validità di un nuovo modello. Siamo usciti dalla logica dello sponsor e siamo a un modello costruito sulle partnership, con progetti ad hoc per ciascuno dei partner. Ciascuna azienda si ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 31 gennaio 2022), salaIl Festival didei numeri, degli investitori pubblicitari, delle partnership, delle iniziative collaterali alla rassegna canora. Il Festival di Rai. Alla vigilia dell’inizio della kermesse, seguiamo inladella concessionaria del gruppo Rai, che per l’edizionedella kermesse punta al record dei ricavi. ore 10.11 – Giampaolo Tagliaglia di Rai. “I bilanci si fanno domenica, alla fine, ma siamo soddisfatti. Ildimostra la validità di un nuovo modello. Siamo usciti dalla logica dello sponsor e siamo a un modello costruito sulle partnership, con progetti ad hoc per ciascuno dei partner. Ciascuna azienda si ...

Advertising

Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - VanityFairIt : Dai giovanissimi Sangiovanni e Giulia Stabile al mitico Gianni Morandi con l'inseparabile Anna, passando attraverso… - SkyTG24 : Sanremo 2022, Emma sfida ogni paura e Ogni Volta è Così - elisa__peri : RT @AllMusicItalia: A 10 anni dalla vittoria Emma torna all'Ariston per presentare 'Ogni volta è così'. Ecco cosa ha raccontato alla stampa… - Teresa73950699 : RT @vcapossela: Con @giovannitruppi per rendere omaggio al grande Fabrizio De André. -