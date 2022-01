Sanremo 2022, “Io arrivo e lui sparisce”: Giovanna Civitillo ‘perde’ Amadeus all’Ariston (Di lunedì 31 gennaio 2022) Giovanna Civitillo è alla ‘disperata ricerca’ di suo marito Amadeus a Sanremo: è successo mentre era collegata con Domenica In. Durante la settimana sanremese può accadere davvero di tutto: ieri, nel corso della puntata di Domenica In, Mara Venier si è collegata con la città dei fiori e Giovanna Civitillo le ha confessato che Amadeus L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 31 gennaio 2022)è alla ‘disperata ricerca’ di suo marito: è successo mentre era collegata con Domenica In. Durante la settimana sanremese può accadere davvero di tutto: ieri, nel corso della puntata di Domenica In, Mara Venier si è collegata con la città dei fiori ele ha confessato cheL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - VanityFairIt : Dai giovanissimi Sangiovanni e Giulia Stabile al mitico Gianni Morandi con l'inseparabile Anna, passando attraverso… - BiasiErika : RT @AccademiaCrusca: #Sanremo2022?? Le pagelle linguistiche dell'accademico Lorenzo Coveri: un gioco per parlare di lingua in attesa di asco… - andeinerseite98 : No vabbé, lo stesso look per le prove generali sia di Sanremo 2021 che 2022 ???? #Sanremo2022 -