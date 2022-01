Sanremo 2022: il programma del Festival serata per serata. Ospiti e superospiti (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma 29 gennaio 2022 - Cinque serate di grande musica con tanti Ospiti e una co - condutrice diversa per ogni puntata: ecco Sanremo 2022 . Il settantaduesimo Festival di Sanremo si svolgerà al Teatro ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma 29 gennaio- Cinque serate di grande musica con tantie una co - condutrice diversa per ogni puntata: ecco. Il settantaduesimodisi svolgerà al Teatro ...

Advertising

Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - VanityFairIt : Dai giovanissimi Sangiovanni e Giulia Stabile al mitico Gianni Morandi con l'inseparabile Anna, passando attraverso… - SkyTG24 : Sanremo 2022, Emma sfida ogni paura e Ogni Volta è Così - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Amadeus scende in campo per salvare (ancora una volta) Sanremo - robertina19899 : RT @salento_news: Sanremo 2022 ai blocchi di partenza, ?@MarroneEmma? : «Non partecipo per vincere, voglio divertirmi» #sanremo2022 https:/… -